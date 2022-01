Calcio: Coppa Italia. Fourneau arbitra Juve-Samp, Inter-Empoli a Sacchi

Ufficializzate le designazioni per le gare degli ottavi di domani e mercoledì ROMA (ITALPRESS) – Sarà Francesco Fourneau di Roma 1 ad arbitrare domani sera (ore 21) Juventus-Sampdoria, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Al suo fianco gli assistenti Lombardo e Pagnotta; Baroni quarto uomo, Nasca al Var, Tegoni all'Avar. Designato Daniele Minelli di Varese per Lazio-Udinese, in programma sempre domani (17.30); Galetto e Affatato i collaboratori, Massimi quarto uomo, Rapuano al Var, Liberati all'Avar. Matteo Marchetti di Ostia Lido fischierà mercoledì in Sassuolo-Cagliari (17.30), coadiuvato da Del Giovane-Nuzzi (Meraviglia quarto uomo, Serra al Var, Ranghetti all'Avar); Inter-Empoli (21) affidata a Juan Luca Sacchi di Macerata (Bottegoni e Margani gli assistenti, Colombo quarto uomo, Giua al Var e Vivenzi all'Avar), Roma-Lecce (21) a Manuel Volpi di Arezzi (Saccenti-Scatragli gli assistenti, Cosso quarto uomo, Sozza al Var, Peterri all'Avar). (ITALPRESS). mc/red 17-Gen-22 15:01