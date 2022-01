Calcio: Fifa Awards, Lewandowski miglior giocatore 2021

Battuta la concorrenza di Messi e Salah MILANO (ITALPRESS) – Robert Lewandowski è il miglior giocatore del mondo per il 2021. Va all'attaccante polacco del Bayern Monaco il "Best Player Fifa Award" assegnato oggi a Zurigo. Lewandowski concede così il bis dopo il premio ottenuto nel 2020 e ha avuto la meglio su Lionel Messi, oggi al Paris Saint Germain ma nei primi sei mesi dell'anno ancora al Barcellona e il mese scorso premiato col suo settimo Pallone d'Oro da "France Football", e Mohammed Salah, attaccante egiziano del Liverpool. Nel Top 11 dell'anno hanno trovato spazio tre azzurri, Gigio Donnarumma (al quale è stato però preferito Mendy del Chelsea come miglior portiere), Leonardo Bonucci e Jorginho mentre Roberto Mancini si è visto soffiare il riconoscimento destinato all'allenatore dell'anno da Thomas Tuchel. (ITALPRESS). glb/red 17-Gen-22 20:45