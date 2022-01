Calcio: Serie A. Pioli “Grave errore dell’arbitro”

"Abbiamo subito un torto perdendo lucidità e subendo gol nel finale". MILANO (ITALPRESS) – "Abbiamo subito un torto perdendo lucidità e subendo gol nel finale. La responsabilità non è solo nostra ma è da dividere con l'arbitro". Queste le parole di Stefano Pioli dopo la sconfitta del Milan contro lo Spezia. "È un peccato. Abbiamo iniziato bene, avremmo potuto fare più dell'1-0 nel primo tempo perché abbiamo creato tanto. Il loro portiere ha fatto parate incredibili e noi siamo stati poco efficaci sotto porta. È una battuta d'arresto che non ci voleva. Il vantaggio doveva darci fiducia. Pensiamo alla prossima partita cercando di reagire come abbiamo sempre fatto. Il campionato è lungo, tutti possono avere una giornata storta. È un bene che arrivino partite di cartello dopo una sconfitta del genere. I grandi avversari ci danno grande motivazione e grande voglia". (ITALPRESS). lov/gm/red 17-Gen-22 21:01