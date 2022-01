Calcio: Serie A. Spalletti “Obiettivo Champions, a volte noi molli”

"Abbiamo la qualità per arrivare tra le prime quattro". BOLOGNA (ITALPRESS) – "Abbiamo lasciato punti per strada che sono difficili da recuperare perché le squadre davanti vanno forte. Abbiamo la qualità per arrivare tra le prime quattro e vogliamo arrivare tra le prime quattro". Queste le dichiarazioni di Luciano Spalletti dopo la vittoria del suo Napoli per 2-0 sul campo del Bologna. Decisiva una doppietta di Lozano. Ma il tecnico non è pienamente soddisfatto:"Sono arrabbiato quando non facciamo bene la nostra professione – dice il tecnico – Non sappiamo difendere bene ad oltranza o in modo fisico in area, non riusciamo a farlo bene. Per questo motivo dobbiamo pulire i palloni sporchi, altrimenti andiamo in difficoltà". Ora il Napoli è a 46 punti in classifica:"La mia squadra ha un 'perché'. Ma a volte lo perdiamo e diventiamo troppo molli e banali. Abbiamo il dovere di fare bene il nostro lavoro per la città che rappresentiamo, dobbiamo rendere felici quelli che ci vogliono bene. Non ci interessano i numeri individuali, dobbiamo portare un risultato di gruppo alla città e ai tifosi". (ITALPRESS). spf/gm/red 17-Gen-22 20:59