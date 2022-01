Calcio: Serie A. Thiago Motta “Vittoria meritata”

"I miei giocatori sono stati bravi, perché sapevano che sarebbe stata una partita difficile". MILANO (ITALPRESS) – "I miei giocatori sono stati bravi, perché sapevano che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra che lotta per vincere il campionato. Abbiamo giocato bene sia in attacco che in difesa fino alla fine". Così Thiago Motta ai microfoni di Dazn dopo il successo dello Spezia a San Siro. "Il Milan ha giocatori di grande qualità in avanti e sulle fasce, ma ha lasciato degli spazi dietro. Penso che il successo sia meritato". (ITALPRESS) lov/gm/red 17-Gen-22 20:47