Calcio: Setti “Capienza stadi? Spero da febbraio si torni al 100%”

"Non voglio entrare nel merito delle decisioni del Cts che ha competenze maggiori". ROMA (ITALPRESS) – "Non voglio entrare nel merito delle decisioni del Cts che ha competenze maggiori, ma spero che dopo la sosta per le nazionali si possa davvero tornare al 100% della capienza degli stadi per due motivi: perché il calcio è spettacolo per i tifosi e perché anche noi abbiamo bisogno di aiuto economico. Finora non ci è stato concesso nulla, se non dilazioni e questo è veramente un grandissimo problema". Lo ha dichiarato Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "Con il limite dei 5.000 spettatori per due giornate la Lega Serie A ha fatto un gesto pubblico per far capire che siamo d'accordo sull'importante della salute – ha proseguito Setti – Ma io sono molto pragmatico e devo dire quello che penso come ho già fatto in Lega: noi usiamo protocolli particolari e siamo controllati in un modo impossibile, come nessun altro sport. Siamo molto sicuri che i giocatori non possano avere grandi problemi. E altrettanto va detto per lo stadio, un luogo all'aperto dove entra solo chi ha determinate condizioni: ci dicono che il problema resta la curva, dove i tifosi si avvicinano, ma in Premier League da sei mesi gli stadi sono pieni senza mascherine". (ITALPRESS). spf/gm/red 17-Gen-22 15:21