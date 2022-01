Marquez a Portimao, giornata intensa e altro passo in avanti

Il fuoriclasse spagnolo della Honda sempre più vicino al completo recupero ROMA (ITALPRESS) – Marc Marquez ha fatto un altro passo in avanti verso il suo totale recupero, trascorrendo a Portimao, in Portogallo, un'intera giornata in sella alla Honda RC213V-S. Per la prima volta da quando ha vinto il Gran Premio dell'Emilia Romagna lo scorso 24 ottobre, il fuoriclasse spagnolo è tornato su un circuito chiuso mentre prosegue a valutare lo sviluppo e il miglioramento della sua diplopia. Completando un totale di 65 giri nel corso della giornata, Marquez e il suo team hanno potuto valutare ulteriormente le sue condizioni attuali in vista del Mondiale della MotoGP 2022. L'otto volte iridato è stato innanzitutto felicissimo di provare l'emozione di tornare in sella dopo la sua pausa forzata. Marquez non ha segnalato grossi problemi con la sua diplopia ed è rimasto soddisfatto e ottimista per il lavoro della giornata. L'attenzione ora si sposta sui primi test pre-stagionali al Sepang International Circuit all'inizio di febbraio. "Sono molto contento, innanzitutto per essere tornato in pista e poi perché abbiamo potuto confermare le sensazioni che ho avuto su una moto da cross qui con una da strada – ha spiegato Marquez – È una bella sensazione, una sensazione di sollievo perché mentre stavo guidando non ho avuto alcun fastidio alla vista. Dato che non guido da molto tempo, ho notato alcune zone fisiche in cui mi manca un po', ma questo è solo perché non ho potuto fare il mio solito pre-stagione. C'è un margine per migliorare, ma la cosa positiva e fondamentale di questo test è stato riconfermare le sensazioni che avevamo quando siamo saliti per la prima volta sulla moto da cross, godendoci il buon feeling della velocità. Ho portato a termine un'intensa giornata di guida e sono molto contento dei risultati. Abbiamo due settimane prima dell'inizio dei test a Sepang – ha concluso Marquez – quindi ne approfitterò per intensificare la mia preparazione fisica e allenarmi sulla moto". (ITALPRESS). mc/com 17-Gen-22 15:06