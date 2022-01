Tennis: Berrettini a fatica al secondo turno agli Australian Open

Il romano, testa di serie numero 7, supera in quattro set l'americano Nakashima MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Buona la prima per Matteo Berrettini agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. In campo nonostante il mal di stomaco, il 25enne tennista romano, n.7 del ranking e del seeding, ha sconfitto all'esordio per 4-6 6-2 7-6(5) 6-3, dopo una battaglia di tre ore e dieci minuti, lo statunitense Brandon Nakashima, 20enne californiano di San Diego, n.68 Atp, al debutto assoluto a Melbourne, mai affrontato prima in carriera dall'azzurro. Berrettini troverà al secondo turno lo statunitense Stefan Kozlov, n.169 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, che si è imposto per 7-5 6-3 6-4 sul ceco Jiri Vasely. (ITALPRESS). mc/red 17-Gen-22 08:23