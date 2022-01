Tennis: Fognini e Caruso eliminati al primo turno agli Australian Open

Il ligure si arrende a Griekspoor, il siciliano a Kecmanovic MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Fabio Fognini esce di scena al primo turno agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Il 34enne di Arma di Taggia, 32 Atp, è stato battuto per 6-1 6-4 6-4, in poco più di un'ora e tre quarti, dall'olandese Tallon Griekspoor, 25enne di Haarlem, n.62 del ranking, che giocava solo per la seconda volta lo Slam Down Under. L'azzurro ha chiesto un medical time out per un problema alla spalla destra, massaggiata a lungo dal trainer. Subito fuori anche Caruso. Il 29enne tennista di Avola, n.146 del ranking, 'ripescato' in tabellone dopo l'esclusione di Novak Djokovic, si è arreso all'esordio al serbo Miomir Kecmanovic, n.77 del ranking, vincente con il punteggio di 6-4 6-2 6-1 in un'ora e 57 minuti di gioco. (ITALPRESS). mc/red 17-Gen-22 09:52