Tennis: Giorgi e Bronzetti superano il primo turno agli Australian Open

La marchigiana liquida all'esordio Potapova, la romagnola elimina in rimonta Gracheva MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Camila Giorgi e Lucia Bronzetti superano il primo turno agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) scattato sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Dopo quasi tre mesi di assenza dal tour Giorgi è rientrata da protagonista. La 30enne di Macerata, n.33 del ranking e 30 del seeding, ha liquidato per 6-4 6-0, in appena un'ora e dodici minuti di partita, la 20enne russa Anastasia Potapova, n.68 Wta, mai affrontata prima in carriera. Al secondo turno l'azzurra troverà dall'altra parte della rete la ceca Tereza Martincova n.47 del ranking, che si è imposta per 7-5 6-2 sulla statunitense Lauren Davis. Bravissima Bronzetti, promossa dalle qualificazioni e per la prima volta in gara nel main draw di uno Slam. La 23enne di Villa Verucchio (Rn), n.142 Wta, ha battuto in rimonta per 3-6 6-2 6-3, in un'ora e 49 minuti di gioco, l'altra russa Varvara Gracheva, n.78 del ranking. (ITALPRESS). mc/red 17-Gen-22 08:30