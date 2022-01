Tennis: Trevisan avanza agli Australian Open, Paolini subito eliminata

La fiorentina supera Hibino al debutto, l'altra toscana ko contro Ruse MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Martina Trevisan avanza al secondo turno degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) scattato sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. La 28enne tennista fiorentina, n.111 Wta, proveniente dalle qualificazioni, si è imposta all'esordio per 6-2 6-3, in un'ora ed undici minuti di gioco, sulla lucky loser giapponese Nao Hibino, n.125 del ranking. Esordio amaro, invece, per Jasmine Paolini. La 26enne di Castenuovo di Garfagnana, n.52 Wta, è stata sconfitta per 6-1 6-3, in appena un'ora e dieci minuti, dalla rumena Elena-Gabriela Ruse, n.72 del ranking. (ITALPRESS). mc/red 17-Gen-22 10:01