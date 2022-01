Calcio: Coppa Italia. Andreazzoli “Contro l’Inter per ben figurare”

Il tecnico degli azzurri: "Una gara difficile, ma tutto può accadere" EMPOLI (ITALPRESS) – L'Empoli torna in campo per la Coppa Italia ed è chiamato ad una sfida sulla carta impossibile, a San Siro, contro l'Inter. Una gara difficilissima, che gli azzurri, come spiega bene mister Aurelio Andreazzoli, devono affrontare con diversi grattacapi. "Certo che è una gara difficile – spiega il tecnico toscano alla vigilia – ma tutto può accadere, il calcio lascia aperta ogni tipo di porta. Si tratta di una situazione problematica perché giochi con la squadra più forte del campionato. Il nostro obiettivo è ben figurare – prosegue – contro un avversario che, per le risorse che ha e per il calcio che fa è superiore a noi. Cercheremo di fare la nostra parte per le nostre possibilità". L'ex allenatore di Roma e Genoa deve ancora fare i conti con l'emergenza in difesa. "Recuperiamo solo Marchizza – dice Andreazzoli – Questa gara arriva in un momento particolare, perché non abbiamo tanti uomini come accaduto in altri periodi della stagione. Siamo un po' obbligati a delle scelte ma è chiaro che è un impegno importante che vogliamo onorare". Non solo le assenze, ma anche le trattative di mercato condizionano il momento. "Ma a noi non interessa – spiega Andreazzoli – perché per sfortuna o per fortuna non possiamo muovere niente, è un problema che ci gira alla larga. Sicuramente qualcosa vorremmo fare, abbiamo indisponibili anche alcuni giovani come Ekong e Baldanzi, oltre ad Haas, e dobbiamo fare di necessità virtù. Vorremmo quantomeno avere a disposizione un calciatore che possa ricoprire quella posizione". (ITALPRESS). mar/mc/red 18-Gen-22 14:09