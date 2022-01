Calcio: Coppa Italia. Cioffi”Girano le scatole per ko,ma fiero dei miei”

"Ho visto un'Udinese tosta, vogliosa, con la mentalità vincente", dice il tecnico dei friulani ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto un grande lavoro ma abbiamo avuto un po' di ruggine sotto porta. Non ci siamo scordati che veniamo da un periodo difficile, ci girano le scatole per non aver passato il turno". Così il tecnico dell'Udinese, Gabriele Cioffi, dopo la sconfitta ai supplementari con la Lazio che costa ai friuliani l'eliminazione dalla Coppa Italia. "Cosa ci è mancato? Sembra buffo, ma niente – prosegue l'allenatore bianconero nella conferenza stampa postpartita -. Ho visto una squadra tosta, vogliosa, con la mentalità vincente. Sarei banale a dire che è mancato solo il risultato ma sono orgoglioso di chi e cosa ho visto in campo. La Lazio? Non parlo di cose altrui, commenta Sarri" chiosa Cioffi. (ITALPRESS). gve/ari/red 18-Gen-22 21:18