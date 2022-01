Calcio: Tottenham. Conte “Gare da rinviare per il Covid non per altro”

Non la pensa così Roggers: "Le regole sono chiare, servono 13 giocatori più un portiere" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Antonio Conte segue la linea dettata dal club. Dopo il rinvio del derby con l'Arsenal di domenica scorsa, il Tottenham aveva contestato la decisione della Premier League sostenendo che si erano calcolate le assenze dei giocatori di Arteta non solo per le positività al Covid, ma per infortuni e Coppa d'Africa. "La decisione di rinviare la partita è stata strana e sorprendente – le parole del tecnico italiano alla vigilia del match con il Leicester -, la mia opinione è che certe partite vadano giocate, il grande problema è il Covid e le gare non vanno rinviate per altri motivi. Sinceramente è la prima volta nella mia carriera che assisto a una decisione del genere che per me è stata molto strana. Se la Premier League decide di rimandare le partite per infortuni, allora forse dovrà studiare un format diverso e ridurre le partite". Non è dello stesso avviso il tecnico del Leicester, Brendan Rodgers: "Le regole sono chiare. Bisogna avere giocatori di movimento disponibili più un portiere per giocare, tutto qui". (ITALPRESS). ari/red 18-Gen-22 18:21