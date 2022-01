Calcio: Fiorentina. Non convocati Saponara e Vlahovic

Poco prima, la società viola aveva comunicato che due membri del gruppo squadra sono risultati positivi. FIRENZE (ITALPRESS) – Riccardo Saponara e Dusan Vlahovic non risultano nella lista dei convocati da Vincenzo Italiano in vista della trasferta di Cagliari. Questo l'elenco dei convocati (in ordine alfabetico): Biraghi, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Igor, Dragowski, Duncan, Gonzalez, Ikonè, Kokorin, Maleh, Milenkovic, Munteanu, Nastasic, Odriozola, Pulgar, Piatek, Rosati, Sottil, Terracciano, Terzic, Torreira, Venuti. Poco prima, la società viola aveva comunicato che due membri del gruppo squadra regolarmente vaccinati e asintomatici sono risultati positivi al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di oggi. (ITALPRESS). gm/red 22-Gen-22 18:18