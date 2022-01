Calcio: Serie A. Blessin “Soddisfatto e sorpreso da prova della squadra”

Il neo tecnico del Genoa: "Pronti per provare a vincere le prossime gare" GENOVA (ITALPRESS) – "Sono soddisfatto e sorpreso che abbiamo già visto sul campo molte delle cose provate nelle ultime 48 ore. Non avevamo niente da perdere, l'ho detto ai ragazzi. Ci siamo comportati da squadra in campo e in panchina. La squadra è pronta per provare a vincere le prossime partite. Ma dobbiamo lavorare, abbiamo avuto cinque occasioni nitide contro le zero dell'Udinese". Queste le dichiarazioni del neo tecnico del Genoa, Alexander Blessin, dopo il pareggio a reti inviolate contro l'Udinese al Ferraris. Ora c'è la sosta per lavorare: "Dobbiamo migliorare in fase di transizione, dobbiamo capire le fasi di gioco e migliorare nella lettura delle fasi", ha concluso ai canali ufficiali del club l'allenatore tedesco. (ITALPRESS). spf/mc/red 22-Gen-22 18:50