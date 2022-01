Calcio: Serie A. Cioffi “Brutti e sporchi ma è un punto d’oro”

Il tecnico dell'Udinese: "C'è stata voglia di portare a casa il risultato" GENOVA (ITALPRESS) – "Siamo stati brutti e sporchi, il Genoa ha avuto l'atteggiamento giusto fino all'espulsione che ci ha facilitato. C'è stata voglia di portare a casa il risultato nonostante la brutta partita. Ma l'efficacia ha la priorità, con due mezzi allenamenti questo pareggio è tanta roba e sono soddisfatto". Questa l'analisi del tecnico dell'Udinese, Gabriele Cioffi, dopo il pareggio a reti inviolate sul campo del Genoa. Su Udogie: "Non si è sentito bene, ha avuto giramenti di testa. Non mi ha dato disponibilità, ho preferito non rischiarlo e Soppy ha giocato bene", ha detto il mister dei bianconeri a Dazn. (ITALPRESS). spf/mc/red 22-Gen-22 17:39