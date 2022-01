Tennis: Australian Open. Doppio, coppia Bolelli-Fognini agli ottavi

I due azzurri si sono imposti al secondo turno su Dodig e Melo MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Prosegue l'avventura in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il 36enne di Budrio, n.25 del ranking di specialità, e il 34enne di Arma di Taggia, n.93 ATP in doppio, dopo l'affermazione all'esordio per 6-4, 6-4 sui brasiliani Rafael Matos e Fernando Meligeni Rodrigues Alves, al secondo turno hanno eliminato per 7-6(2), 6-3 il duo composto dal croato Ivan Dodig e dal brasiliano Marcelo Melo, nona testa di serie del torneo. La coppia azzurra, reduce dalla finale a Sydney (la nona nel circuito uno a fianco all'altro), si giocherà un posto nei quarti di finale con altri due specialisti come il britannico Jamie Murray e il brasiliano Bruno Soares, numeri 8 del seeding. Bolelli (l'unico tennista italiano in campo maschile ad aver raggiunto le semifinali in doppio in tutti e 4 i tornei dello Slam) e Fognini insieme hanno conquistato tre titoli: il più prestigioso e ultimo in ordine di tempo proprio agli Australian Open 2015, dopo i successi a Umago 2011 e Buenos Aires 2013. Hanno invece ceduto in finale in sei occasioni: nel 2013 ad Acapulco, nel 2015 nei Masters 1000 di Indian Wells, Montecarlo e Shanghai, nel 2018 a Bastad e la settimana scorsa a Sydney, dove sono tornati a fare coppia dopo quasi un anno e mezzo. (ITALPRESS). ari/com 22-Gen-22 08:34