Tennis: Australian Open. Medvedev e Tsitsipas agli ottavi

Il russo ha eliminato l'olandese Botic Van De Zandschulp, il greco il francese Paire MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas agli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il russo, testa di serie numero 2, si è imposto in tre set sull'olandese Botic Van De Zandschulp con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2 e si giocherà un posto nei quarti contro lo statunitense Maxime Cressy che ha avuto la meglio sull'australiano Christopher O'Connell per 6-2, 6-7 (6), 6-3, 6-2. Il greco, testa di serie numero 4, ha eliminato il francese Benoit Paire, imponendosi con il punteggio di 6-3, 7-5, 6-7 (2), 6-4 e ora sfiderà lo statunitense Taylor Fritz (20) che ha battuto lo spagnolo Roberto Bautista Agut in cinque set: 6-0, 3-6, 6-3, 4-6, 6-3 i parziali. Avanza anche il canadese Felix Auger-Aliassime (9) che ha regolato il britannico Daniel Evans (24) 6-4, 6-1, 6-1. (ITALPRESS). ari/red 22-Gen-22 09:14