Calcio: Serie A. Giampaolo “Risultato bugiardo”

"Non meritavamo di perdere, mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi" LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Non meritavamo di perdere vista la partita giocata. E' un risultato bugiardo. Probabilmente siamo mancati in attacco in alcune circostanze, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché mi è piaciuto anche l'atteggiamento mostrato sul campo". Così Marco Giampaolo ha commentato la sconfitta (1-0) rimediata in trasferta contro lo Spezia. "E' stata una gara strana. Ci sono stati diversi episodi che hanno in qualche modo condizionato la gara – ha poi continuato -, vedi l'espulsione di Ekdal. Noi abbiamo anche dominato e cercato di limitare gli avversari, che comunque vivono un ottimo momento di forma e questa è una cosa da non sottovalutare". Il tecnico blucerchiato, subentrato a D'Aversa, ha poi tracciato la strada che la sua Sampdoria dovrà percorrere per venire fuori da un momento di forma poco felice, che ha oggi visto i liguri collezionare la quarta sconfitta consecutiva. "Noi dobbiamo continuare a lavorare e ripartire dalle cose buone che ho visto oggi. Abbiamo tenuto bene il campo e gestito discretamente le distanze, ma nel calcio può capitare una giornata del genere e dobbiamo prenderne atto". Giampaolo ha poi risposto così a chi gli chiedeva quale sarà la posizione di Candreva nel suo 4-3-1-2. "Candreva oggi è stato impiegato dietro le punte perché era l'unico giocatore in rosa con le caratteristiche per farlo. Lui ha qualità per giocare ovunque. Adesso lavoreremo e capiremo dove impiegarlo per farlo rendere al meglio, ma lui è anche l'unica ala di cui diponiamo. Ha certamente tanta qualità e a noi la qualità serve moltissimo". Infine l'allenatore sampdoriano risponde così a chi gli chiedeva cosa si aspettasse dal mercato di riparazione: "Sul mercato ho le idee chiare. Ho parlato con la società e ho già spiegato di cosa avrei bisogno. Bisognerà migliorare in alcuni ruoli e sfoltirne altri, basti pensare al fatto che abbiamo dieci difensori". (ITALPRESS). gbn/pdm/red 23-Gen-22 18:02