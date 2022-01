Juric “Gara dominata dal Torino, ma bisogna accettare il pari”

Il tecnico granata è soddisfatto per la prestazione dei suoi TORINO (ITALPRESS) – "La squadra ha fatto una partita eccellente in tutti i sensi, dominando in lungo e in largo. Sul primo errore abbiamo preso gol, ma devi accettarlo. I ragazzi però hanno fatto una gara splendida. Abbiamo espresso un ottimo gioco, non voglio parlare solo di duelli individuali: tecnicamente abbiamo fatto bene, una partita completa direi". Lo ha detto Ivan Juric, allenatore del Torino, in seguito al pareggio contro il Sassuolo. Su Sanabria, autore del primo gol: "Tony ha ancora molto margine – spiega il tecnico – specialmente negli ultimi metri. Ci fa giocare bene e ci lega, ha un bello spirito e lo stiamo sfruttando al massimo. Mi sembra che la squadra stia benissimo in campo, abbiamo ripetuto la gara con la Fiorentina, anche se loro hanno un'altra qualità. C'è tanto dispiacere per non aver ottenuto i tre punti". (ITALPRESS). spf/pc/red 23-Gen-22 18:14