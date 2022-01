Rally: Mondiale wrc. A Montecarlo vince Loeb davanti a Ogier

Loeb è diventato il vincitore più anziano di un round del mondiale MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Sébastien Loeb è diventato il vincitore più anziano di un round del Campionato del mondo di rally FIA Wrc2022. A Monte-Carlo, nel primo appuntamennto della stagione, il francese della Ford ha staccato di 10"5 il connazionale Sebastian Ogier su Toyota. E' la vittoria numero ottanta per Loeb e l'ottava vittoria a Montecarlo. Ogier ha pagato una foratura nella penultima frazione: fino a quel punto era saldamente al comando della classifica. Terzo Craig Breen, sulla Ford Puma (+1'39"8). Quarta possizione per Kalle Rovanpera su Toyota GR Yaris (2'16"2). I migliori italiani sono Matteo Gamba e Nicolo Gonella (Fabia Evo); i portacolori del team Balbosca chiudono in sedicesima posizione. Prossimo appuntamento in Svezia il 27 febbraio. (ITALPRESS). pc/red 23-Gen-22 15:56