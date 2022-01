Sci Alpino: Cdm. Feuz vince 2^ discesa kitzbuehel

Il migliore italiano è Dominik Paris settimo KITZBUEHEL (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Beat Feuz conquista la vittoria nella seconda discesa libera di Kitzbuehel, tappa valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022. Lo svizzero ha completato la propria prova in 1'56"68, precedendo il connazionale Marco Odermatt di appena 21 centesimi. Completa il podio il padrone di casa Daniel Hemetsberger (+0"90). Il migliore degli italiani è Dominik Paris che si migliora rispetto alla prova di venerdì e risulta 7° a 1"27 dalla vetta. In top-10 anche un buon Christof Innerhofer, al nono posto con un distacco di 1"43. In top-30 invece risultano anche Matteo Marsaglia (17°), Pietro Zazzzi (26°) e Guglielmo Bosca (28°), mentre non va a punti Mattia Casse (40°). (ITALPRESS). spf/pc/red 23-Gen-22 15:35