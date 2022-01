Atletica: Tamberi “Pronto, spacchiamo anche quest’anno?”

"Il 2022 è iniziato ed io non voglio certamente rimanere seduto con una medaglia in mano a guardare". ROMA (ITALPRESS) – "25 giorni di allenamenti e dieta ferrea! Finalmente sono riuscito a tornare a spingere in pista come piace a me. Rientro oggi da un raduno super produttivo con una condizione fisica completamente diversa e con ben 7 kg in meno della partenza!!! Quanto mi carico quando riesco ad allenarmi come voglio e senza distrazioni. Il 2022 è iniziato ed io non voglio certamente rimanere seduto con una medaglia in mano a guardare. Spacchiamo anche quest'anno o noo?!?!?!??". Lo ha scritto su instagram Gianmarco Tamberi, di rientro dopo un periodo di allenamenti all'estero. (ITALPRESS). gm/red 24-Gen-22 14:08