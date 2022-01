Il tecnico seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario MILANO (ITALPRESS) – Simone Inzaghi passerà la sosta per il campionato in quarantena. L'Inter comunica in una nota che il tecnico nerazzurro "è risultato positivo a un tampone di controllo effettuato in data odierna" e "seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario". (ITALPRESS). glb/com 24-Gen-22 18:14