Calcio: Juve. Chiellini “Recuperare energie”, Bonucci “A ridosso prime”

Bianconeri soddisfatti sui social dopo il pareggio senza reti con il Milan ROMA (ITALPRESS) – Un pareggio a San Siro che mantiene intatta l'ambizione di competere per quel quarto posto che vuol dire Champions League. La Juventus chiude sullo 0-0 il big match con il Milan prima della sosta per la Nazionale e la banda di Max Allegri può archiviare con soddisfazione questa tranche di campionato. "Il pareggio è stato il risultato più giusto – scrive capitan Giorgio Chiellini su Instagram – Sfruttiamo al meglio questa sosta per recuperare le energie, ci aspettano 4 mesi importanti!". "Si chiude un ciclo di partite che ci ha portato a ridosso delle prime – analizza sempre sui social l'altro perno della difesa bianconera, Leonardo Bonucci – Ora recuperiamo nella sosta per continuare la rincorsa all'obiettivo". "Pensando a tornare ancora più forti dopo la pausa", è il traguardo che si prefigge il portiere polacco Wojciech Szczesny. "Un altro scontro diretto giocato alla pari – assicura il terzino Matteo De Sciglio – Arriviamo alla pausa con la consapevolezza di essere in crescita e in corsa per i nostri obiettivi!". "Senza paura continuiamo a lottare", sottolinea il centrale Daniele Rugani. Sulla stessa lunghezza d'onda, infine, l'esterno colombiano Juan Cuadrado: "Continuiamo credendo e lottando per i nostri obiettivi". (ITALPRESS). mc/red 24-Gen-22 08:29