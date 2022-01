COVID-19: è necessario cambiare l’approccio considerando la malattia come una influenza (“flu-ization”) ma in Italia, come al solito, nessuno ne parla. Perché?

I dati Iss sono o no veritieri? O meglio come vengono analizzati? Esiste un altro modo di leggerli? Quel che si sa è che vengono raccolti in maniera diversa da molti altri Paesi, che gli intervalli di età sono confondenti perché troppo ampi, e non c’è alcuna raccolta delle patologie concomitanti. Il dottore, partendo da questo presupposto, preferisce i report inglesi, precisi ed onesti. Ed ecco la sua ultima analisi,

Per questo motivo è necessario stigmatizzare ancora una volta come la politica italiana non tenga conto di quanto si discute a livello mondiale, mentre l’Istituto Superiore di Sanità continua a snocciolare dati catastrofici in caso di mancata vaccinazione o di vaccinazione con sole due dosi, attribuendo gli attuali ricoveri ai mancati vaccini. Al contrario, come documentato nel dettaglio nei miei precedenti interventi (e come si continua a scrivere nella letteratura ufficiale soprattutto da parte di Israele), è stato dimostrato che i reali fattori di rischio che portano ad ospedalizzazione e casi gravi sono rappresentati dalle patologie concomitanti: tanto maggiore è il numero di patologie concomitanti, tanto maggiore è la possibilità di essere ricoverati, di finire in terapia intensiva o di morire . Per coloro che hanno patologie concomitanti continuano quindi ad essere fondamentali le misure di protezione individuale, mentre per gli altri, beh, è tutto da dimostrare perché le conoscenze continuano ad andare nella direzione di come sia necessario trovare una convivenza virtuosa con questo virus.

Ed allora cerchiamo di capire perché Spagna, Irlanda, Regno Unito, Svizzera, Portogallo e Sud Africa (e presto anche Canada e probabilmente gli Stati Uniti) stanno declassando la Coronavirus Disease-19 a malattia endemica, non più pandemica e questo approccio è stato definito, in maniera geniale, “flu-ization”.

In altri termini, finalmente i governi dei paesi più liberi dalle influenze politiche stanno iniziando ad applicare ciò che la scienza medica ha sempre detto, ovvero il fatto che il SARS-CoV-2 (un virus a RNA come è quello della influenza, compagno di avventura della popolazione umana già dal 1918) non possa in alcun modo essere fermato da una protezione immunitaria globale conferita dai vaccini, pur utili, ma da utilizzare in coloro che sono a maggior rischio di eventi gravi e mortalità e non in tutta la popolazione.

Dal punto di vista clinico gli attuali tassi di ospedalizzazione CON COVID-19 sono dello stesso ordine di grandezza dei tassi di ospedalizzazione della epidemia influenzale negli anni 2017-18 così come la mortalità attuale PER COVID-19 non è superiore a quella della influenza stagionale, grazie anche alla minore gravità della variante Omicron, ma anche grazie alle cure ospedaliere sempre più appropriate ed efficaci. Per troppo tempo i dati governativi hanno giocato furbescamente sulle preposizioni “con” e “per”, mentre i dati provenienti da Israele hanno smontato il parallelismo “più vaccinazioni uguale migliore protezione” perché in realtà i fattori di rischio indipendenti per eventi gravi e mortalità rimangono le patologie concomitanti.