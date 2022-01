Sinner sbarca nei quarti di finale degli Australian Open

Dopo Berrettini, un altro azzurro nei top 8 del primo Slam stagionale. De Minaur battuto in tre set. MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Dopo Matteo Berrettini, anche Jannik Sinner approda nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) entrato nel vivo sul cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking e 11 del seeding, ha liquidato agli ottavi per 7-6(3) 6-3 6-4, in poco più di due ore e mezza di partita, l'australiano Alex De Minaur, n.42 del ranking e 32 del seeding. Mercoledì Sinner si giocherà l'ingresso nella sua prima semifinale Slam con il vincente del match tra lo statunitense Taylor Fritz, n.22 Atp e 20esima testa di serie, ed il greco Stefanos Tsitsipas, n.4 del ranking e del seeding. (ITALPRESS). mc/red 24-Gen-22 10:07