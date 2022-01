Basket: Nba. Settima vittoria di fila di Phoenix, ok Chicago e Cleveland

Booker e Paul trascinano i Suns contro Utah, a segno anche New Orleans NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Settima vittoria consecutiva per Phoenix nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo del Footprint Center, di fronte a oltre 17mila spettatori, i Suns superano Utah Jazz per 115-109 sfruttando le 'mani calde' di Booker e Paul, a referto rispettivamente con 33 e 27 punti. Tornano al successo i Chicago Bulls, che violano in volata il parquet di Oklahoma City regolando i Thunder per 111-110 nonostante i 31 punti, tra i padroni di casa, del canadese Gilgeous-Alexander. Affermazioni interne per Cleveland Cavaliers e New Orleans Pelicans, a segno rispettivamente contro New York Knicks (95-93) e Indiana Pacers (117-113). (ITALPRESS). mc/red 25-Gen-22 08:53