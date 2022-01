Calcio: Atl.Madrid. Oblak positivo al Covid e in isolamento

Il portiere sloveno potrebbe recuperare per la sfida contro il Barcellona MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jan Oblak è risultato positivo al Covid-19. A svelarlo, in una nota, lo stesso Atletico Madrid. "Il nostro giocatore Jan Oblak è risultato positivo al Covid-19; è isolato, rispettando le raccomandazioni delle autorità sanitarie", si legge in un comunicato della squadra allenata da Simeone. Il portiere sloveno è quindi in dubbio per la sfida contro il Barcellona al Camp Nou, anche se la sosta internazionale e le due settimane a disposizione, potrebbero vederlo ugualmente tra i pali. Per il match contro i blaugrana sono in dubbio anche Kondogbia, Griezmann e Marcos Llorente, tutti convalescenti da infortuni muscolari. (ITALPRESS). mc/red 25-Gen-22 13:04