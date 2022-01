Il portiere raggiungerà il ritiro di Coverciano per lo stage della Nazionale azzurra CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Cagliari Calcio ha reso noto che i calciatori "Alessio Cragno e Alessandro Deiola sono risultati negativi al Covid-19". Il portiere raggiungerà il ritiro di Coverciano per lo stage della Nazionale azzurra; il centrocampista sarà a disposizione dello staff tecnico rossoblù alla ripresa degli allenamenti in programma domani pomeriggio. (ITALPRESS). ari/com 25-Gen-22 17:40