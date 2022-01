Calcio: Serie B. Giudice, otto squalificati per un turno

Tra i tecnici, un turno a Musso (Cittadella). MILANO (ITALPRESS) – Sono otto, tutti per un turno, gli squalificati in serie B. Lo ha deciso il giudice sportivo in merito alle gare della 1a giornata di ritorno. Si tratta di Bittante (Cosenza), Branca, Tounkara (Cittadella), Valeri (Cremonese), Schirò (Crotone), Ricci (Frosinone), Valoti (Monza), Zammarini (Pordenone). Tra i tecnici, un turno a Musso (Cittadella). Tra i dirigenti, squalifica per un turno e ammenda di 3.000 euro a Ludi (Como), un turno a Calandra (Como). (ITALPRESS). gm/red 25-Gen-22 13:13