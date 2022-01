Calcio: Vezzali a Gravina “Auspico tavolo tecnico allargato”

"Condivido pienamente le preoccupazioni". ROMA (ITALPRESS) – "Condivido pienamente le preoccupazioni che riporti nella tua del 24 gennaio, da parte mia sono convinta della necessità, non più rinviabile, di un confronto allargato che affronti, in modo strutturale e completo, le numerose criticità e difficoltà del mondo dello sport e già nelle linee programmatiche avevo individuato questa necessità. È per questo che accolgo con favore la tua proposta e mi adopererò affinché si possa aprire un tavolo che sia allargato a tutte le componenti di governo e tecniche". Lo scrive la sottosegretaria Valentina Vezzali rispondendo alla lettera di alcuni giorni fa del presidente della Figc Gabriele Gravina. "Il Governo, la cui costante attenzione nei confronti del nostro mondo, colpito duramente dalla pandemia è dimostrata dalle numerose misure introdotte, deve adesso confrontarsi apertamente con tutte le componenti interessate per attuare una riforma strutturale di tutto il comparto sportivo. Gli interventi finora sostenuti dal Governo, infatti, hanno prodotto ossigeno per tutto il settore. Con questo spirito dobbiamo tutti insieme remare dalla stessa parte, ciascuno con il proprio ruolo che rappresenta, e scrivere un'altra storica pagina del mondo". (ITALPRESS). gm/red 25-Gen-22 19:19