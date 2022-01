Calciomercato: ManUtd. Accordo con Siviglia per prestito di Martial

L'attaccante francese pronto a tagliarsi lo stipendio pur di giocare in Liga ROMA (ITALPRESS) – Anthony Martial finirà la stagione in prestito al Siviglia. Il Manchester United e il club spagnolo hanno trovato un accordo per il trasferimento in Liga del 26enne attaccante francese, che prima della firma dovrà passare le rituali visite mediche. Nell'accordo non ci sono opzioni di acquisto e nessuna quota di prestito, ma il club spagnolo coprirà lo stipendio della punta ex Monaco, che pur di lasciare i Red Devils sarebbe disposto a tagliarsi l'ingaggio. Il Siviglia è in lotta per il titolo della Liga e attualmente è secondo in classifica, a quattro punti dalla capolista Real Madrid, quando mancano 16 partite alla conclusione. (ITALPRESS). mc/red 25-Gen-22 13:44