Pechino2022: Bach incontra Xi “Nuova era per sport invernali”

Il presidente della Cina Xi Jinping ha dato il benvenuto al presidente del Cio Thomas Bach arrivato sabato a Pechino in vista dell'inizio dei Giochi olimpici invernali. Nella tradizionale visita di cortesia al Capo di Stato ospitante prima dei Giochi Olimpici, il presidente Bach ha espresso gli auguri al leader cinese e a tutto il popolo cinese – visto l'approssimarsi del nuovo anno – per questo Anno della Tigre. Durante il loro incontro, i due hanno discusso dell'ottimo stato dei preparativi per i Giochi e di tutte le questioni relative al loro successo. Il presidente Bach ha elogiato il lavoro del Comitato Organizzatore e le eccezionali sedi dei Giochi. Si è anche congratulato con il presidente Xi per aver raggiunto il suo obiettivo di portare gli sport invernali a oltre 300 milioni di cinesi in tutto il paese. "La Cina è ora un Paese per gli sport invernali e questo è l'inizio di una nuova era per gli sport invernali globali" ha detto Bach. Bach e Xi hanno discusso del forte sostegno della comunità internazionale ai Giochi e dell'adozione per consenso da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Risoluzione sulla Tregua Olimpica da parte di tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite. Inoltre, hanno parlato di tutte le contromisure COVID-19 che sono state messe in atto, con il "circuito chiuso" che garantisce che i Giochi possano essere sicuri per il popolo cinese, per gli atleti e per tutti i partecipanti. Il presidente Bach, infine, ha detto al presidente Xi di essere rimasto "molto colpito dall'accoglienza nella comunità olimpica da parte del popolo cinese".