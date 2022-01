Sci alpino: Cdm donne. Hector vince gigante Kronplatz, 4^ Brignone

La svedese mette in fila Vlhova, in testa dopo la prima manche, e Worley PLAN DE CORONES (ITALPRESS) – Sara Hector conquista il successo nello slalom gigante di Kronplatz, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. La svedese risulta davanti a tutte con il tempo complessivo di 2'03"63, precedendo di 15 centesimi la slovacca Petra Vlhova, leader dopo la discesa iniziale. Completa il podio la francese Tessa Worley (+0"52), mentre la statunitense Mikaela Shiffrin è quinta. La migliore delle italiane è Federica Brignone che si migliora rispetto alla prima manche e chiude appena fuori dal podio, in quarta piazza a 57 centesimi dalla vetta. Settima invece l'altra azzurra, Marta Bassino, quarta dopo la prima manche. Già eliminate nella run inaugurale le altre italiane, ovvero Karoline Pichler, Roberta Midali, Roberta Melesi, Vivien Insam e Ilaria Ghisalberti. (ITALPRESS). spf/mc/red 25-Gen-22 15:30