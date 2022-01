Tennis: Australian Open. Berrettini “Con Nadal un’altra dura battaglia”

Il romano: "Che lotta con Monfils, dopo i primi due set pensavo di aver vinto" MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "Sono felicissimo, un'altra grande lotta con Gael. Tante emozioni, pensavo di avere la partita in mano al terzo set ma mi sono trovato al quinto. Ho lottato duramente in campo". Matteo Berrettini si gode la sua prima semifinale agli Australian Open, la terza in un Major, dopo aver piegato il francese Monfils nei quarti al quinto set. "Forse dopo i primi due set avevo iniziato a pensare un po' alla semifinale – spiega nella rituale intervista a caldo il 25enne romano – ma ero concentrato, tanto che ho avuto un paio di palle break el terzo set che non ho sfruttato. Poi lui ha iniziato a giocare meglio". Durante l'incontro, l'azzurro è stato quasi 'vessato' da qualche spettatore maleducato, che si è palesato anche durante l'intervista: "Ci sono tantissime persone, qualcuno però non ama il tennis. Bisogna essere sempre rispettosi, ma ho vinto e sono contento", taglia corto Berrettini. Che ora, come agli Us Open, dopo Monfils ritrova in semifinale Nadal: "Ho giocato contro Rafa solo quella volta, è stata molto dura, anche perché era la mia prima semifinale Slam. Eppure, ebbi un set point nel primo parziale: sarà una gran battaglia, anche lui ha giocato cinque set e dovrà riposarsi. E' più vecchio di me? Un pochino… Però ha più esperienza". Il capitolino, infine, ammette che domani farà il tifo per Jannis Sinner, impegnato nei quarti contro il greco Tsitsipas: "Sono amico di Stefanos ma anche di Sinner, e mi auguro che Jannik vinca. E' uno dei migliori al mondo, lo guarderò in camera". (ITALPRESS). mc/red 25-Gen-22 15:24