Tennis: BJ King Cup. Turno preliminare Italia-Francia ad Alghero

La sfida si disputerà sul green set e all'aperto il 15 e 16 aprile ROMA (ITALPRESS) – L'incontro del turno preliminare della Billie Jean King Cup 2022, nuova denominazione dal 2020 della Fed Cup, tra Italia e Francia, in calendario venerdì 15 e sabato 16 aprile, si disputerà al Tennis Club Alghero. La città sarda, da anni teatro degli appuntamenti del circuito mondiale del tennis in carrozzina, sarà quindi per la seconda volta sede di un match azzurro: nel 2007 la nazionale maschile vinse 4-1 sul Lussemburgo nel match valido per il Gruppo 1 della Zona Europa/Africa di Coppa Davis. La sfida fra le azzurre guidate da Tathiana Garbin e le transalpine si disputerà sul green set e all'aperto: la squadra vincente si qualificherà per le Billie Jean King Cup Finals in programma nel mese di novembre in sede unica, ancora da ufficializzare, con dodici nazionali partecipanti (alle nove che si aggiudicheranno il turno preliminare si aggiungono le finaliste della passata edizione, ovvero Russia e Svizzera, più una wild card). (ITALPRESS). mc/com 25-Gen-22 10:49