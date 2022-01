Calcio: Bayern, Kahn conferma “Sule via a fine stagione”

Il difensore non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Dopo Alaba, il Bayern Monaco perderà un altro difensore a parametro zero. L'amministratore delegato, Oliver Kahn, ha confermato che Niklas Sule non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. "Gli abbiamo fatto un'offerta che ci ha detto che non accetterà, vuole andare via a fine stagione", le sue parole sul 26enne difensore tedesco, già accostato a Chelsea, Newcastle e Barcellona. Sul sostituto di Sule – si è parlato di Andreas Christensen -, Kahn però non si è sbilanciato, limitandosi a dire che "abbiamo tante opzioni". Sule è arrivato al Bayern nel 2017 dall'Hoffenheim, collezionando da allora 158 presenze. (ITALPRESS). glb/red 26-Gen-22 16:33