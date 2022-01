Calcio: Dalla Spagna “Via libera Juve e Atletico per Morata al Barça”

I blaugrana devono però liberare spazio salariale per procedere BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Adesso tocca al Barcellona trovare una soluzione. L'imminente trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus sblocca l'impasse Alvaro Morata, per il quale – assicurano in Catalogna – sarebbe arrivato il via libera di bianconeri e Atletico Madrid (proprietario del cartellino) allo sbarco in blaugrana. Morata è stato espressamente richiesto da Xavi, che con Ansu Fati infortunato, Dembelè in rotta e Depay e Luuk De Jong mai del tutto convincenti ha bisogno di una punta. Ma perchè Morata diventi un nuovo giocatore del Barcellona c'è da risolvere i problemi legati al fair-play finanziario imposto dalla Liga. In questo senso tutto gira attorno a Dembelè: solo col suo rinnovo o la sua cessione si libererebbe lo spazio salariale per tesserare l'attuale attaccante della Juve ma il tempo stringe. Per la prossima stagione, invece, il Barcellona si muove su Franck Kessie, in scadenza col Milan. (ITALPRESS). glb/red 26-Gen-22 10:06