Calcio: Juve, Burnley su Ramsey e Aston Villa non molla Bentancur

Dall'Inghilterra fanno sapere che sarebbe stata presentata un'offerta per l'uruguaiano TORINO (ITALPRESS) – Non solo Vlahovic e Morata. Il mercato di gennaio della Juventus ruota anche attorno al centrocampo. I bianconeri cercano una soluzione per Aaron Ramsey, ormai sempre più ai margini, e stando al "Guardian" anche il Burnley sarebbe interessato al gallese, a caccia di minuti in vista degli spareggi mondiali di marzo. L'Aston Villa, intanto, si fa sotto per Rodrigo Bentancur. Secondo "Football Insider", nella serata di ieri il club inglese avrebbe presentato un'offerta formale attorno ai 18 milioni di sterline, circa 21,5 milioni di euro. Ci sarebbe un discreto ottimismo sul buon esito della trattativa ma la Juve dovrà trovare un sostituto entro lunedì prima di dare l'ok alla cessione dell'uruguaiano. 26-Gen-22