Calcio: Lione, Bruno Guimaraes vicino al Newcastle

Accordo trovato attorno ai 36 milioni di euro NEWCASTLE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Nuovo colpo in vista per il Newcastle. Secondo "Sky Sports Uk", i Magpies avrebbero raggiunto un accordo col Lione, attorno ai 36 milioni di euro per Bruno Guimaraes. Il 24enne centrocampista brasiliano dovrebbe sottoporsi già in giornata alle visite mediche e lo farà in patria visto che è attualmente in ritiro con la Selecao per le gare di qualificazione mondiale. Bruno Guimaraes, accostato ad altri club come Arsenal, Juve, Manchester United e Psg, ha collezionato in questa stagione 25 presenze e 6 assist col Lione. (ITALPRESS). glb/red 26-Gen-22 13:10