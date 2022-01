Calcio: Milan. Club in ansia per infortunio Kessie, Lazetic rossonero

Il centrocampista si è infortunato durante Costa d'Avorio-Egitto CARNAGO (ITALPRESS) – C'è preoccupazione in casa Milan per le notizie che arrivano dalla Coppa d'Africa: dopo l'infortunio di Ballo-Touré con il Senegal, anche Kessie è stato costretto a lasciare il campo dopo mezz'ora nella gara tra la sua Costa d'Avorio e l'Egitto, valida per gli ottavi di finale. Dopo essersi accasciato un paio di volte, il centrocampista è uscito zoppicando e tenendosi il fianco. La Costa d'Avorio è stata sconfitta ai rigori (5-4 dopo lo 0-0 del 120') e ora Kessie è atteso in Italia per gli esami del caso. A Milanello, invece, la squadra ha ripreso il lavoro dopo i due giorni di riposo concessi da Pioli al termine della gara contro la Juventus: palestra, esercitazioni tattiche e sul possesso, partitella e allunghi sul campo il programma di lavoro, cui non ha preso parte Ibrahimovic, impegnato in una seduta personalizzata dopo il problema al tendine d'Achille che lo ha costretto al cambio domenica sera. Giornata intensa anche sul fronte mercato: dopo aver depositato in Lega il contratto che legherà l'attaccante Marko Lazetic al Milan fino al 2026, Maldini e Massara si sono concentrati sul difensore da regalare a Stefano Pioli, intensificando i contatti con lo Schalke 04 per Malick Thiaw. Il club tedesco ha avanzato una richiesta vicina ai 10 milioni di euro, mentre il Milan non sembra disposto ad andare oltre i sei. A due anni dalla scomparsa di Kobe Bryant (26 gennaio 2020), il Milan ha voluto dedicare un messaggio attraverso i suoi canali social all'indimenticato campione, grande tifoso rossonero negli anni trascorsi in Italia e ospite in passato a Milanello: "Ci manchi caro amico rossonero", il messaggio del club. (ITALPRESS). bf/ari/red 26-Gen-22 20:08