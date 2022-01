Calcio: Nazionale. Stage azzurro al via, Biraghi indisponibile

Prima seduta di allenamento a Coverciano per l'Italia di Roberto Mancini FIRENZE (ITALPRESS) – Rosa della Nazionale divisa in tre gruppi nella prima seduta degli azzurri convocati da Mancini per lo stage di Coverciano. Assenti al lavoro sul campo Luiz Felipe, Leonardo Bonucci e Lorenzo Pellegrini, con gli ultimi due che, non al meglio fisicamente, partecipano alle riunioni tecniche. Indisponibile Biraghi per un attacco febbrile (il giocatore viola ha lasciato il ritiro azzurro nel primo pomeriggio), il resto dei calciatori si è alternato su due campi tra esercitazioni tecnico-tattiche, corsa fra gli ostacoli e torelli, scatti su breve distanza. Di particolare interesse uno dei gruppi con prove di 4-3-3 che hanno visto protagonisti Sirigu e Meret che si sono alternati in porta, difesa con da destra a sinistra Florenzi, Toloi, Chiellini e Di Lorenzo, Sensi in regia, la coppia Barella-Locatelli come interni, Berardi e Insigne esterni offensivi e la coppia Joao Pedro-Immobile che si sono dati il cambio come 'prima punta'. Balotelli è stato invece inserito in gruppo con alcuni elementi fra quelli che maggiormente saranno tenuti d'occhio da qui a venerdì e che comprendeva Zaniolo, Ricci, Zaccagni e Frattesi. Pessina ha svolto giri di campo supplementari. Domani un'unica seduta di allenamento a partire dalle 15:30. (ITALPRESS). lc/ari/red 26-Gen-22 19:10