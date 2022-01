Calcio: Psg, ipotesi Arsenal per Wijnaldum

Poco spazio per l'olandese che rischia di essere chiuso anche da Ndombele LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Georginio Wijnaldum valuta un ritorno in Premier League. Sbarcato la scorsa estate al Paris Saint Germain a parametro zero, il centrocampista olandese ha trovato pochissimo spazio e sarebbe disposto a cambiare aria. In particolare, secondo i media inglesi, prenderebbe in considerazione l'ipotesi di un prestito all'Arsenal, club che ha sempre ammirato. Wijnaldum non intende forzare la mano ma se a Parigi dovesse arrivare anche Ndombele, a quel punto all'ex Liverpool non resterebbe che fare le valigie considerando che nelle gerarchie di Pochettino è dietro i vari Verratti, Danilo Pereira, Herrera e Paredes. (ITALPRESS). glb/red 26-Gen-22 12:41