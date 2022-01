Calcio: Rizzoli nuovo consulente arbitrale Concacaf

L'ex designatore sarà anche responsabile degli arbitri ad interim NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nicola Rizzoli vola in America. La Concacaf annuncia l'arrivo dell'ex fischietto della sezione di Bologna come consulente tecnico arbitrale. Rizzoli, che sostituirà ad interim anche il responsabile degli arbitri Brian Hall a fine mese, aiuterà la Confederazione dell'America Centro-Settentrionale a rinnovare le sue strutture arbitrali, i programmi e la strategia generale per migliorare la qualità degli arbitraggi. Per il fischietto della finale mondiale del 2014, designatore in serie A dal 2017 al 2021, si tratta della seconda esperienza all'estero dopo quella intrapresa nello scorso novembre come consulente della Federcalcio ucraina. (ITALPRESS). glb/red 26-Gen-22 10:39