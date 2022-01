Domenica in programma Cittadella-Cosenza, Vicenza-Alessandria e Parma-Crotone ROMA (ITALPRESS) – Queste le designazioni arbitrali per i recuperi della 19ª giornata di andata di Serie B, in programma domenica 30 gennaio alle 14.30: Cittadella – Cosenza arbitro: Baroni di Firenze (Garzelli-Laudato) Vicenza – Alessandria arbitro: Ghersini di Genova (Rossi L.-Fiore) Parma – Crotone arbitro: Meraviglia di Pistoia (Perrotti-Palermo) (ITALPRESS). ari/red 26-Gen-22 12:12