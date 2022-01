Calciomercato: Juve. Morata e il suo agente a Madrid, vuole il Barça

L'attaccante, di proprietà dell'Atletico Madrid, è un obiettivo dei catalani BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Alvaro Morata a Madrid. L'attaccante della Juventus, secondo quanto riportato da "El Desmarque", ha incontrato il suo agente Juanma Lopez in un hotel della capitale con l'obiettivo di accelerare le trattative per il suo trasferimento al Barcellona. Il giocatore, di proprietà dell'Atletico Madrid ma in prestito al club bianconero, è un obiettivo di Xavi e l'imminente arrivo di Dusan Vlahovic alla corte di Massimiliano Allegri, può permettergli di liberarsi. Secondo la stampa spagnola la Juve avrebbe già dato l'ok alla sua partenza, ma ora tocca al Barça muoversi per tesserare il giocatore. Il club catalano, per le regole della Liga, deve vendere per incassare soldi da investire sullo stipendio di Morata. (ITALPRESS). ari/red 26-Gen-22 18:09