Ciclismo: Tour2023. Grande partenza a Bilbao, tre tappe nei Paesi Baschi

Prime due frazioni disegnate per gli attaccanti, velocisti favoriti nella terza ROMA (ITALPRESS) – Trentuno anni dopo San Sebastian, la Grande Partenza del Tour de France 2023 sarà ancora nei Paesi Baschi, e precisamente a Bilbao. L'Aso di Christian Prudhomme ha svelato le prime tre tappa della 110esima edizione della Grande Boucle. La frazione inaugurale, la Bilbao-Bilbao di 185 chilometri, è in programma il 1° luglio 2023, su un tracciato impegnativo e la salita di Pike (2000 metri al 9%) a 10 Km dal traguardo: favoriti dunque gli attaccanti come il bi-iridato Julian Alaphilippe. La seconda tappa (2 luglio 2023) porterà il gruppo, dopo 210 chilometri, da Vitoria a San Sebastian, sulle strade della 'Clasica' con tanto di Jaizkibel da affrontare (ma in direzione opposta rispetto alla classica spagnola). Anche in questo caso, un percorso che strizza l'occhio agli attaccanti. Per vedere probabilmente il primo sprint bisognerà attendere la terza tappa (3 luglio 2023), con partenza da Amorebieta-Etxano e arrivo in Francia, in una città ancora da definire. (ITALPRESS). mc/red 26-Gen-22 19:12