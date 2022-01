F.1: Confermate date test invernali, si parte a Barcellona il 23/02

A seguire tre giorni in Bahrain, dal 10 al 12 marzo ROMA (ITALPRESS) – Confermate le date dei test invernali che alzeranno il velo sulla stagione 2022 della Formula Uno. Il primo appuntamento è fissato con la tre giorni in programma sulla pista di Barcellona dal 23 al 25 febbraio, che permetterà ai piloti di iniziare a scoprire le nuove monoposto. A seguire, dal 10 al 12 marzo, altri tre giorni di test in Bahrain dove, una settimana dopo (18-20 marzo) prenderà il via il Mondiale. Prevista la presenza del pubblico. (ITALPRESS). glb/red 26-Gen-22 11:35